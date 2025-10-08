На Украине выявили сети лабораторий для производства боевых отравляющих веществ

Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин сообщил о сети химических лабораторий на Украине

Россия фиксирует наличие на территории Украины разветвленной сети лабораторий, занимающихся массовым производством токсичных химических веществ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

По его словам, Москва обеспокоена ситуацией, связанной с возможным применением химического оружия на Украине.

«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства», — сказал дипломат в ходе 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

В июле Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 500 раз различным образом применяли химическое оружие. Ведомство зафиксировало применение украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева, с этого года ВСУ сбрасывают отравляющее вещество «газ Сирень» на позиции российских военных с помощью беспилотников.

Ранее микробиолог Игорь Никулин прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине.