Губернатор Ростовской области запретил спиливать деревья выше 1,8 м

В Ростовской области с 16 октября запрещено спиливать деревья выше 1,8 м без письменного разрешения губернатора региона. Об этом глава области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале.

Причиной такого решения стал инцидент в Новочеркасске, где подрядчик вырубил 30 здоровых сосен, которые, по его мнению, мешали проекту по благоустройству.
По словам Слюсаря, оснований для спила, кроме строительных целей, не было.

«Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно», — написал губернатор.

Ситуация, по мнению Слюсаря, усугубляется тем, что бывший мэр Новочеркасска Юрий Лысенко публично обещал не трогать деревья. В итоге глава Ростовской области поручил своему заместителю Артему Хохлову провести служебное расследование, чтобы понять, кто снял запрет на спил.

Слюсарь в своем сообщении отметил, что общественности будет представлен измененный проект благоустройства, а вместо вырубленных сосен в ближайшее время здесь высадят крупномерные деревья.

Ранее жители Подмосковья вышли на протест против вырубки лесов ради разработки карьеров.

