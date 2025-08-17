В Подмосковье жители протестуют против вырубки лесов ради разработки карьеров

Жители нескольких районов Московской области протестуют против вырубки лесных массивов ради добычи песка, поскольку это может обернуться экологической катастрофой. На это обратил внимание mk.ru.

Так, в городском округе Руза, который называют «подмосковной Швейцарией», проводится вырубка реликтового леса, несмотря на обещания властей сохранить природный ландшафт и создать особую охраняемую зону. По данным журналистов, более 400 гектаров лесов передали под разработку песчаного карьера «Редькино-2».

В материале отмечается, что похожие ситуации происходят и в других частях Московской области: Клине, Раменском, Старой Купавне, где экологическое состояние ухудшатся из-за добычи песка.

«Аналогичные истории происходят и в других муниципалитетах области. В Подмосковье назревает экологическая катастрофа: природу уничтожают ради добычи песка», — говорится в тексте.

По мнению авторов, власти региона сознательно поступаются с экологической безопасностью ради бизнес-интересов. Представители «МК» совместно с местными жителями призвали вмешаться в ситуацию федеральные власти, чтобы взять под контроль этот вопрос.

В июле жители дачных поселков и деревень в Рузском районе Подмосковье уже били тревогу. Она обратили внимание на то, что рядом с ними начали вырубать лес ради создания карьера. Люди опасаются, что котлован будут использовать под свалку мусора.

Ранее в Подмосковье начали вырубать по пять гектаров Рузского леса в сутки.