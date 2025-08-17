На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье жители протестуют против вырубки лесов ради разработки карьеров

MK: жители Подмосковья протестуют из-за отношения властей к природоохранным зонам
Telegram-канал «Новости Московской области»

Жители нескольких районов Московской области протестуют против вырубки лесных массивов ради добычи песка, поскольку это может обернуться экологической катастрофой. На это обратил внимание mk.ru.

Так, в городском округе Руза, который называют «подмосковной Швейцарией», проводится вырубка реликтового леса, несмотря на обещания властей сохранить природный ландшафт и создать особую охраняемую зону. По данным журналистов, более 400 гектаров лесов передали под разработку песчаного карьера «Редькино-2».

В материале отмечается, что похожие ситуации происходят и в других частях Московской области: Клине, Раменском, Старой Купавне, где экологическое состояние ухудшатся из-за добычи песка.

«Аналогичные истории происходят и в других муниципалитетах области. В Подмосковье назревает экологическая катастрофа: природу уничтожают ради добычи песка», — говорится в тексте.

По мнению авторов, власти региона сознательно поступаются с экологической безопасностью ради бизнес-интересов. Представители «МК» совместно с местными жителями призвали вмешаться в ситуацию федеральные власти, чтобы взять под контроль этот вопрос.

В июле жители дачных поселков и деревень в Рузском районе Подмосковье уже били тревогу. Она обратили внимание на то, что рядом с ними начали вырубать лес ради создания карьера. Люди опасаются, что котлован будут использовать под свалку мусора.

Ранее в Подмосковье начали вырубать по пять гектаров Рузского леса в сутки.

