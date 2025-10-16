Россиянам рассказали, есть ли вред от чайных пакетиков

Мнение о том, что в чае с пакетиками содержатся некачественный лист, лом и пыль, является мифом, поскольку на чайных производствах тщательно следят за чистотой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал чайный сомелье Дмитрий Донской.

По его словам, он отличается от листового чая только фракцией. Он подчеркнул, что чай для пакетиков измельчают специально, чтобы он быстрее заваривался. При этом важно знать, как выбирать хороший продукт, добавил специалист.

«Во-первых, он должен быть привязан ниточкой к пакету. Оборудование, которое связывает ниточку с пакетиком и упаковывает его в отдельную упаковку, стоит очень много денег. Все остальные чаи, которые с металлической скрепкой, просто ниже уровнем качества самого чая. Там используется спецоборудование и цена поэтому ниже», — отметил Донской.

Ученые из Университета Алабамы до этого установили, что из чайных пакетиков на полимерной основе высвобождаются миллионы частиц пластика. Они могут проникать в клетки кишечника человека и даже в их ядра, где находится содержится материал.

Ранее врач перечислила, кому противопоказан чай с облепихой и имбирем.