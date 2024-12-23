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Названа неожиданная опасность чая в пакетиках

CS: микропластик из чайных пакетиков может проникать в клетки кишечника человека
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Pexels

Ученые из Университета Алабамы установили, что из чайных пакетиков на полимерной основе высвобождаются миллионы частиц пластика. Они могут проникать в клетки кишечника человека и даже в их ядра, где находится содержится материал. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere (CS).

Загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами продолжает оставаться серьезной экологической проблемой, влияющей на здоровье людей и будущие поколения. Одним из главных источников загрязнения микро- и нанопластиком являются упаковки для пищевых продуктов, в том числе чайные пакетики.

В ходе нового исследования ученые установили, что при заваривании чая в пакетиках из различных материалов, таких как нейлон-6, полипропилен и целлюлоза, выделяется огромное количество микро- и наночастиц. Анализ показал, что из полипропилена высвобождается примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр с размером 136,7 нанометра, из целлюлозы — около 135 миллионов частиц на миллилитр с размером 244 нанометра, а из нейлона-6 — 8,18 миллиона частиц с размером 138,4 нанометра.

Для определения типов частиц использовались передовые методы, включая сканирующую и просвечивающую электронную микроскопию, инфракрасную спектроскопию и другие аналитические технологии. После этого исследователи оценили, как эти частицы взаимодействуют с клетками кишечника человека. Результаты показали, что клетки, вырабатывающие слизь, поглощают микропластик в большем количестве, причем частицы могут проникать даже в ядро клеток.

Ученые подчеркивают важность дальнейших исследований воздействия хронического воздействия микро- и нанопластика на здоровье человека, особенно учитывая потенциальную опасность химических веществ, содержащихся в этих частицах. Накопление микропластика в организме потенциально приводят к повреждениям репродуктивной и эндокринной систем, ожирению, воспалениям, снижению иммунитета и задержкам в развитии у детей.

Ранее ученые заставили водоросли превращать выхлопы в компоненты пластмассы.

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