На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила, кому противопоказан чай с облепихой и имбирем

Врач Гузман заявила, что чай с облепихой и имбирем вреден при беременности
true
true
true
close
Palplaner/Shutterstock/FOTODOM

Чай с облепихой и имбирем вреден для людей с выраженной гипертонией или гипотонией, а также беременным женщинам. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Напиток может вызвать раздражение ЖКТ. Кислоты облепихи и острая природа имбиря могут усиливать гастрит, эзофагит, язвенную болезнь. Имбирь обладает желчегонным эффектом, что может спровоцировать движение камней в желчном пузыре и вызвать приступ желчной колики. У пациентов, принимающих антикоагулянты (варфарин, аспирин), чай с имбирем может повышать риск кровотечений. При беременности имбирь допустим в малых дозах (для снижения тошноты), но злоупотреблять им не стоит. Облепиха может усиливать тонус кишечника и матки. Лучше проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом», — сказала Гузман.

Врач также обратила внимание, что чай с облепихой и имбирем оказывает влияние на давление, поэтому его можно употреблять людям с умеренными изменениями.

«Облепиха содержит калий, что помогает мягко снижать давление, улучшая работу сердца и сосудов. Имбирь может расширять сосуды, улучшать кровоток. В небольших дозах напиток допустим при гипертонии, но при регулярном высоком давлении его нужно употреблять осторожно, контролируя показатели. Имбирь может слегка повышать давление и стимулировать сердечный ритм, что при низком давлении (гипотонии) обычно благоприятно. Но облепиха, напротив, иногда действует мягко гипотензивно. Поэтому при пониженном давлении такой чай допустим, но в умеренном количестве», — пояснила специалист.

Чтобы не навредить организму, Гузман рекомендовала пить такой чай не натощак, а после еды.

Ранее россиянам рассказали, что чай с облепихой и имбирем помогает бороться с усталостью и повышает тонус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами