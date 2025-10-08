Врач перечислила, кому противопоказан чай с облепихой и имбирем

Врач Гузман заявила, что чай с облепихой и имбирем вреден при беременности

Чай с облепихой и имбирем вреден для людей с выраженной гипертонией или гипотонией, а также беременным женщинам. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Напиток может вызвать раздражение ЖКТ. Кислоты облепихи и острая природа имбиря могут усиливать гастрит, эзофагит, язвенную болезнь. Имбирь обладает желчегонным эффектом, что может спровоцировать движение камней в желчном пузыре и вызвать приступ желчной колики. У пациентов, принимающих антикоагулянты (варфарин, аспирин), чай с имбирем может повышать риск кровотечений. При беременности имбирь допустим в малых дозах (для снижения тошноты), но злоупотреблять им не стоит. Облепиха может усиливать тонус кишечника и матки. Лучше проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом», — сказала Гузман.

Врач также обратила внимание, что чай с облепихой и имбирем оказывает влияние на давление, поэтому его можно употреблять людям с умеренными изменениями.

«Облепиха содержит калий, что помогает мягко снижать давление, улучшая работу сердца и сосудов. Имбирь может расширять сосуды, улучшать кровоток. В небольших дозах напиток допустим при гипертонии, но при регулярном высоком давлении его нужно употреблять осторожно, контролируя показатели. Имбирь может слегка повышать давление и стимулировать сердечный ритм, что при низком давлении (гипотонии) обычно благоприятно. Но облепиха, напротив, иногда действует мягко гипотензивно. Поэтому при пониженном давлении такой чай допустим, но в умеренном количестве», — пояснила специалист.

Чтобы не навредить организму, Гузман рекомендовала пить такой чай не натощак, а после еды.

Ранее россиянам рассказали, что чай с облепихой и имбирем помогает бороться с усталостью и повышает тонус.