Суд снова вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой

Суд второй раз вернул ветерану Афганистана Трещева его иск к Пугачевой

Тверской суд Москвы в очередной раз вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Исковое заявление возвращено заявителю», — сказано в материалах.

Причиной называется то, что данный иск не подсуден Тверскому районному суду. Истцом снова стал известный адвокат Александр Трещев, который требует взыскать с артистки 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за высказывания в отношении граждан России в своем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Это уже не первый поданный им иск к певице. До этого адвокат направил аналогичные заявления в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Первый суд вернул претензию заявителю, второй оставил ее без движения, а третий суд зарегистрировал иск.

В исках Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

