Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», — говорится в документах.

Юрист ранее подал аналогичные иски в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Первый суд вернул иск заявителю, а второй оставил его без движения. Третий суд зарегистрировал иск.

В исках Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина требует признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого она назвала террориста Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.

