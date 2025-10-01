На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Собчак подали в суд за долги по коммуналке

ТАСС: Фонд капремонта Москвы подал три иска к Ксении Собчак
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска к журналистке и блогеру Ксении Собчак. Об этом ТАСС сообщили в мировой судебном участке №205, в который поступили исковые заявления.

В агентстве уточнили, что иски, предъявленные Собчак, касаются взыскания платы за жилую площадь и коммунальные платежи, а также тепло и электроэнергию. Сумма исковых требований к журналистке не раскрывается. Дата заседания пока неизвестна.

До этого судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания долгов за коммунальные услуги и пени по ним с рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Согласно материалам суда, артист просрочил оплату задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, включая пени. В связи с этим приставы открыли исполнительное производство. Сумма взыскания не раскрывается.

12 августа Тимати заявил, что собирается претендовать на льготы для многодетного отца. Он попросил поклонников подсказать, какие есть бенефиты и льготы у многодетных отцов. К примеру, можно ли ездить на метро бесплатно.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами