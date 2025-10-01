На Собчак подали в суд за долги по коммуналке

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска к журналистке и блогеру Ксении Собчак. Об этом ТАСС сообщили в мировой судебном участке №205, в который поступили исковые заявления.

В агентстве уточнили, что иски, предъявленные Собчак, касаются взыскания платы за жилую площадь и коммунальные платежи, а также тепло и электроэнергию. Сумма исковых требований к журналистке не раскрывается. Дата заседания пока неизвестна.

До этого судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания долгов за коммунальные услуги и пени по ним с рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Согласно материалам суда, артист просрочил оплату задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, включая пени. В связи с этим приставы открыли исполнительное производство. Сумма взыскания не раскрывается.

12 августа Тимати заявил, что собирается претендовать на льготы для многодетного отца. Он попросил поклонников подсказать, какие есть бенефиты и льготы у многодетных отцов. К примеру, можно ли ездить на метро бесплатно.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов.