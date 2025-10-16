Курганец изнасиловал трех детей сожительницы и пошел под суд

В Кургане мужчину осудили на 18 лет за изнасилование трех детей сожительницы

38-летний житель Кургана стал фигурантом уголовного дела после надругательства над детьми сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних. В тот момент осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда о надругательстве стало известно, фигуранта задержали, во время следствия он находился под стражей.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

До этого в ХМАО экс-сотрудника полиции обвинили в совращении четырехлетней падчерицы. При этом мать ребенка была в курсе действий нового супруга.

После того, как о ситуации стало известно, мужчину уволили из правоохранительных органов, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее 91-летнего мужчину осудили за растление малолетнего внука.