На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курганец изнасиловал трех детей сожительницы и пошел под суд

В Кургане мужчину осудили на 18 лет за изнасилование трех детей сожительницы
true
true
true
close
Pixabay

38-летний житель Кургана стал фигурантом уголовного дела после надругательства над детьми сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних. В тот момент осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда о надругательстве стало известно, фигуранта задержали, во время следствия он находился под стражей.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

До этого в ХМАО экс-сотрудника полиции обвинили в совращении четырехлетней падчерицы. При этом мать ребенка была в курсе действий нового супруга.

После того, как о ситуации стало известно, мужчину уволили из правоохранительных органов, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее 91-летнего мужчину осудили за растление малолетнего внука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами