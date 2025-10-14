91-летнего мужчину осудили за растление малолетнего внука

В Греции 91-летний житель Ираклиона получил уголовный срок за растление внука. Об этом сообщает CNN Greece.

Суд установил, что пенсионер совершал в отношении мальчика развратные действия, когда тому было 12 лет. Сторона защиты просила назначить подсудимому наказание в виде домашнего ареста. Однако суд не принял во внимание возраст мужчины и отправил его в заключение на десять лет.

Издание не уточнило, когда именно мужчина совершил преступление. По данным СМИ, мать потерпевшего, услышав вердикт суда, разрыдалась в объятиях мужа. Женщина призналась, что винит себя за случившееся, так как во время большой загруженности на работе она и ее супруг часто оставляли детей с дедушкой и бабушкой.

Подсудимый был шокирован приговором. Он не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

Ранее в Италии 82-летний дедушка изнасиловал 13-летнюю внучку в день ее рождения.