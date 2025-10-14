На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

91-летнего мужчину осудили за растление малолетнего внука

В Греции 91-летнего мужчину осудили за растление малолетнего внука
true
true
true
close
Shutterstock

В Греции 91-летний житель Ираклиона получил уголовный срок за растление внука. Об этом сообщает CNN Greece.

Суд установил, что пенсионер совершал в отношении мальчика развратные действия, когда тому было 12 лет. Сторона защиты просила назначить подсудимому наказание в виде домашнего ареста. Однако суд не принял во внимание возраст мужчины и отправил его в заключение на десять лет.

Издание не уточнило, когда именно мужчина совершил преступление. По данным СМИ, мать потерпевшего, услышав вердикт суда, разрыдалась в объятиях мужа. Женщина призналась, что винит себя за случившееся, так как во время большой загруженности на работе она и ее супруг часто оставляли детей с дедушкой и бабушкой.

Подсудимый был шокирован приговором. Он не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

Ранее в Италии 82-летний дедушка изнасиловал 13-летнюю внучку в день ее рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами