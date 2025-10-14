В российском регионе полицейский совращал четырехлетнюю падчерицу

Бывший сотрудник полиции ХМАО стал фигурантом дела о педофилии. Об этом стало известно Ura.ru.
По данным инсайдера, мужчина, являвшийся сотрудником ОМВД России по Нефтеюганску, совращал четырехлетнюю падчерицу, а его супруга и мать пострадавшей была в курсе происходящего.
К настоящему времени он уже уволен из правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемые задержаны, а ребенку оказывается медицинская помощь.
«Ребенок изъят из семьи и передан в медицинское учреждение», — уточняет источник.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
