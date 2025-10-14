На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе полицейский совращал четырехлетнюю падчерицу

В ХМАО бывший сотрудник полиции стал фигурантом дела о педофилии
true
true
true
close
Shutterstock

Бывший сотрудник полиции ХМАО стал фигурантом дела о педофилии. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным инсайдера, мужчина, являвшийся сотрудником ОМВД России по Нефтеюганску, совращал четырехлетнюю падчерицу, а его супруга и мать пострадавшей была в курсе происходящего.

К настоящему времени он уже уволен из правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемые задержаны, а ребенку оказывается медицинская помощь.

«Ребенок изъят из семьи и передан в медицинское учреждение», — уточняет источник.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее отец напал на своего двухлетнего сына и изнасиловал его.

