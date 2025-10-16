Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил 4 млрд рублей

Бывшего замминистра ДНР Мерваезову обвинили в мошенничестве на 4 млрд рублей

Следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мерваезова Ю.А. совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьей 159 УК РФ, своими действиями причинив имущественный вред на сумму четыре миллиарда 126 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».

17 сентября Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.

До этого бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищении крупной суммы при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря.

Ранее бывший глава Курской области Смирнов признался в получении взяток.