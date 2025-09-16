На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший глава Курской области Смирнов признался в получении взяток

Экс-глава Курской области Смирнов признался во взятках на стройках в ДНР
Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток в ходе реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

В апреле было возбуждено дело в отношении Смирнова по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки в особо крупном размере»). Сам бывший чиновник признался в получении взяток от подрядных организаций, занимавшихся строительством фортификационных сооружений на территории Курской области. Согласно признательным показаниям экс-губернатора, его бывший заместитель Алексей Дедов также причастен к получению взяток.

В настоящее время Смирнову и Дедову, также признавшему свою вину, предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд города Москвы продлил срок их содержания под стражей до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, оказывая помощь в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также предоставляют информацию, изобличающую других лиц, обвиняемых в совершении инкриминируемых преступлений.

Ранее генерал-лейтенанта Панова обвинили в получении взятки на 37 млн рублей.

