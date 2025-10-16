Названы симптомы, указывающие на старение мозга

Симптомами нейровоспаления (процесса, который ускоряет старение мозга) могут быть хроническая усталость, плохое настроение и ухудшение памяти. Об этом kp.ru рассказал один из ведущих российских геронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

«Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Ее важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжелые металлы, органические загрязнители (из воздуха, пищи и так далее)», — объяснил профессор.

По его словам, при чрезмерной активации микроглия может нарушать образование связей между нейронами, что грозит проблемами с памятью и вниманием, а также нейровоспалением. Это может привести к ухудшению памяти и деменции, особенно при наличии инфекции (в том числе вируса герпеса, COVID-19 и гриппа), хронического стресса и болезней вроде гипертонии и атеросклероза.

Для защиты мозга Москалев призвал укреплять иммунитет, своевременно лечить инфекции, избегать постоянных стрессов и следить за уровнем сахара и давления.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого говорила, что овощи и фрукты, в которых содержатся полифенолы, помогут замедлить старение мозга и улучшить его функциональность. По ее словам, в рацион следует также добавить полезные жиры.

Ранее врач предупредила о негативном влиянии сладкого на память.