Россиянам назвали способы, которые помогут замедлить старение мозга

Овощи и фрукты, в которых содержатся полифенолы, помогут замедлить старение мозга и улучшить его функциональность. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, в рацион следует также добавить полезные жиры.

«Без хороших жиров мозг просто не сможет функционировать на должном уровне. Особенно важен холестерин, который участвует в образовании миелина», — отметила Молоствова.

Она также посоветовала регулярно заниматься физической активностью, которая улучшит мышечный тонус и когнитивные функции, играть в развивающие игры и наладить сон. Последний играет ключевую роль в восстановлении мозга.

Врач-невролог Екатерина Дмитренко до этого говорила, что физическое и умственное бездействие является одной из главных привычек, которые вредят когнитивным функциям и здоровью мозга. По ее словам, проблемы с памятью могут спровоцировать многозадачность и плохой сон. Кроме того, опасной является привычка громко слушать музыку — она негативно влияет на слух и, как следствие, на состояние мозга. Дмитренко отметила, что ухудшить концентрацию способно и чрезмерное использование медиа-пространств и социальных сетей.

