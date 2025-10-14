На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способы, которые помогут замедлить старение мозга

Биохакер Молоствова: фрукты и овощи замедлят старение мозга
true
true
true
close
Shutterstock

Овощи и фрукты, в которых содержатся полифенолы, помогут замедлить старение мозга и улучшить его функциональность. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, в рацион следует также добавить полезные жиры.

«Без хороших жиров мозг просто не сможет функционировать на должном уровне. Особенно важен холестерин, который участвует в образовании миелина», — отметила Молоствова.

Она также посоветовала регулярно заниматься физической активностью, которая улучшит мышечный тонус и когнитивные функции, играть в развивающие игры и наладить сон. Последний играет ключевую роль в восстановлении мозга.

Врач-невролог Екатерина Дмитренко до этого говорила, что физическое и умственное бездействие является одной из главных привычек, которые вредят когнитивным функциям и здоровью мозга. По ее словам, проблемы с памятью могут спровоцировать многозадачность и плохой сон. Кроме того, опасной является привычка громко слушать музыку — она негативно влияет на слух и, как следствие, на состояние мозга. Дмитренко отметила, что ухудшить концентрацию способно и чрезмерное использование медиа-пространств и социальных сетей.

Ранее ученые выяснили, как меняется форма мозга при деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами