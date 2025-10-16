Врач предупредила о негативном влиянии сладкого на память

Чрезмерное потребление сладкого может ухудшать качество сна и мешать нормальной работе памяти. Об этом kp.ru рассказала руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина.

«Китайские исследователи проверяли качество сна сотрудниц кондитерской фабрики. Оказалось, что от сладостей страдает глубина сна. Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти», — объяснила эксперт.

Она отметила, что глубокий сон важен для восстановления мозга, потому что в это время он «перекладывает» важную информацию из кратковременной памяти в долговременную. При нарушении этого процесса уменьшается способность запоминать и концентрироваться.

Милюхина добавила, что к такому эффекту могут также привести алкоголь и красное мясо в больших количествах.

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова до этого говорила, что овощи и фрукты, в которых содержатся полифенолы, помогут замедлить старение мозга и улучшить его функциональность. По ее словам, в рацион следует также добавить полезные жиры. Она также посоветовала регулярно заниматься физической активностью, которая улучшит мышечный тонус и когнитивные функции, играть в развивающие игры и наладить сон.

