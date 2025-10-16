Хакеры включили пропалестинские аудио по громкоговорителям в аэропортах США и Канады

CNN: в аэропортах США и Канады хакеры транслировали заявления в поддержку ХАМАС

Системы оповещения в нескольких аэропортах США и Канады были взломаны, через них транслировались заявления в поддержку палестинского движения ХАМАС и критикующие лидеров США и Израиля Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал CNN.

Инциденты произошли в международном аэропорту города Гаррисберг (штат Пенсильвания), а также в аэропортах канадских городов Виндзор, Виктория, Келоуна. В результате хакерских атак была нарушена работа воздушных гаваней, задержано несколько рейсов, передает телеканал.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.