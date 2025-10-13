Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе

Трамп: во всех странах танцуют на улицах из-за освобождения заложников в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в «каждой стране» танцуют на улицах в связи с освобождением израильских заложников из сектора Газа. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Будь то иудейские, мусульманские или арабские страны, в каждой стране танцуют на улицах, и я не думаю, что вы когда-либо увидите это снова», — заявил Трамп.

По его словам, «каждый хочет быть частью мира», и «мы сделаем всех счастливыми».

Американский лидер подчеркнул, что верит в режим прекращения огня. По оценке Трампа, «люди устали от этого, режим прекращения огня будет соблюдаться». Все будут вести себя хорошо, заверил президент США.

До этого радикальная группировка ХАМАС сообщила, что Израиль не смог освободить заложников путем военного давления, несмотря на «превосходящую разведку и избыточную мощь», которыми обладает ЦАХАЛ. В итоге Израиль сдался и пошел на обмен заложников путем заключения сделки, что ХАМАС и обещал с самого начала, говорится в заявлении.

Ранее Трамп прибыл в Израиль.