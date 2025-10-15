На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Аргентине во время химического эксперимента произошел взрыв

TN: четыре человека пострадали при взрыве на научной ярмарке в Аргентине
Natacha Pisarenko/AP

Химический эксперимент на научной ярмарке в Аргентине привел к взрыву. Об этом сообщил телеканал TN.

По информации журналистов, инцидент произошел в школе района Палермо. Трое несовершеннолетних получили ожоги. Кроме того, пострадала мать одного из учеников.

Больше всего пострадал 16-летний подросток, который получил ожоги лица и груди.

10 октября произошел похожий инцидент. Тогда более 10 человек пострадали в результате взрыва на ярмарке в аргентинской провинции Буэнос-Айрес во время эксперимента по симуляции извержения вулкана. По данным очевидцев, сначала казалось, что все находится под контролем, но за несколько секунд химическая реакция привела к взрыву.

В сентябре четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был адресован председателю Сельскохозяйственного общества Аргентины. По словам министра безопасности Буэнос-Айреса Вальдо Вольфа, три человека вдохнули образовавшийся в результате взрыва дым, а одну девушку доставили в больницу с небольшим ушибом руки.

Ранее над Аргентиной пронесся «огненный шар».

