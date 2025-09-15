На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Аргентиной пронесся «огненный шар»

В небе над Аргентиной заметили яркий метеор
Natacha Pisarenko/AP

Жители разных районов Аргентины видели в небе 13 сентября «огненный шар». Об этом пишет La Nación.

Газета уточняет, что о ярком следе сообщили жители провинций Ла-Пампа и Рио-Негро. Они рассказали, что заметили огненную точку со светящимся следом.

Эксперты считают, что «огненный шар» мог быть болидом (ярким метеором, который образуется, когда космические фрагменты на высокой скорости входят в атмосферу и распадаются в воздухе). Астрономы считают это распространенным природным явлением.

Днем ранее в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел «таинственный» взрыв в небе. Местные жители сняли на видео «высокоскоростной параболический объект», за которым следовала другая светящаяся точка. Когда они пересеклись в воздухе, последовала мощная вспышка и раздался хлопок.

Очевидцы утверждали, что видели, как сбили НЛО. Однако, по мнению военного эксперта, вероятнее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он считает первый летящий объект имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.

Ранее НЛО в небе парализовал работу аэропорта Вильнюса.

