При взрыве посылки в Буэнос-Айресе пострадали люди

Четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был адресован председателю Сельскохозяйственного общества Аргентины (La Sociedad Rural Argentina). Об этом сообщил министр безопасности Буэнос-Айреса Вальдо Вольф, передает телеканал TN.

«Когда его секретарь открыла пакет, произошел взрыв», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что после этого сработала пожарная сигнализация. По словам Вольфа, девушку доставили в больницу с небольшим ушибом руки. Еще три человека вдохнули образовавшийся в результате взрыва дым. Находящихся в здании людей оперативно эвакуировали.

В четверг, 5 сентября, аккумулятор загорелся и взорвался в пункте выдачи СДЭК в Казани. На место прибыли сотрудники экстренных служб и вскрыли коробку — после этого она начала гореть еще сильнее. В результате спасатели потушили аккумулятор, никто не пострадал.

Ранее в Кёльне отложили старт президентского мероприятия из-за бомбы.