«Единая Россия» приостановит членство депутата Малькевича из-за дела о хищении

В Петербурге приостановят членство депутата ЗакСа Малькевича в «Единой России»
Фото из личного архива

Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича из-за уголовного дела о хищении средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

«Приостановят на этой неделе членство Александра Александровича в партии «Единая Россия» до выяснения всех обстоятельств материалов дела, которые в СМИ вы все видели», — сказал Бельский.

10 октября Басманный суд Москвы избрал Малькевичу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено приближаться к зданиям компаний, фигурирующих в деле, и общаться с участниками судебного процесса.

Депутат является одним из обвиняемых по делу о хищении 37,2 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Петербурга. Всего по делу обвинили пять человек.

По информации следствия, несколько лет назад агентство заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности СМИ в Сети. Фонд заказ не выполнил, однако руководству агентства представили акты о якобы завершенных работах. По данным ведомства, руководство канала было об этом в курсе. Однако ответственные лица подписали документы и перечислили средства.

Ранее главу Крымского района задержали по подозрению в хищении государственных участков стоимостью 2 млрд рублей.

