Пять человек обвинили в хищении 37 млн рублей у агентства телерадиовещания Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пятерых подозреваемых о хищении денежных средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
По информации следствия, агентство в 2020-2021 годах заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности организации в интернете. Однако представитель фонда не делал публикаций, а в агентство предоставил документы о якобы выполненных работах.
По данным ведомства, руководство телеканала было в курсе этого, но все равно подписало документы и перечислило денежные средства в сумме 37,2 млн рублей.
«Эти средства были выделены из городского бюджета, — уточнила Светлана Петренко.
Все деньги участники махинации перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили, отмечают в СК.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела, уточнила Петренко.
