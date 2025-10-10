На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять человек обвинили в хищении 37 млн рублей у агентства телерадиовещания Петербурга

В Петербурге возбуждено дело о хищении 37 млн рублей у агентства телевидения
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пятерых подозреваемых о хищении денежных средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По информации следствия, агентство в 2020-2021 годах заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности организации в интернете. Однако представитель фонда не делал публикаций, а в агентство предоставил документы о якобы выполненных работах.

По данным ведомства, руководство телеканала было в курсе этого, но все равно подписало документы и перечислило денежные средства в сумме 37,2 млн рублей.

«Эти средства были выделены из городского бюджета, — уточнила Светлана Петренко.

Все деньги участники махинации перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили, отмечают в СК.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела, уточнила Петренко.

Ранее в Красноярске чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей.

