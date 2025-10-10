Суд назначил запрет действий депутату заксобрания Петербурга Малькевичу

Суд избрал запрет действий петербургскому депутату Малькевичу по делу о хищениях

Басманный суд в Москве определил меру пресечения в виде запрета определенных действий для депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого в хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Малькевича», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют статью УК РФ о присвоении или растрате.

В рамках этого же дела ранее были арестованы на два месяца заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергей Сыров, президент АНО «Фонд культуры, семьи и детства» Сергей Кожокар и блогер Николай Камнев.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, уголовное дело связано с хищением денежных средств, принадлежащих АО «ГАТР» Санкт-Петербурга.

