На Кубани задержали местного чиновника. Его заподозрили в хищении земель на 2 млрд рублей

На Кубани задержали главу района Сергея Леся
Сергей Лесь

Администрация муниципального образования Крымский район
Главу Крымского района Кубани Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков. Их общая стоимость — 2 млрд рублей. При этом чиновник попытался сбежать, прихватив с собой новые айфоны и сделанные из золота железнодорожные костыли.

Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по делу о злоупотреблении в сфере земельных отношений, передают госагентства ТАСС и РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении в сфере земельных отношений, глава Крымского района задержан», — сообщают правоохранители.

Суд Кубани выберет меру пресечения завтра, 12 октября.

Костыли из золота и 7 айфонов

По информации Telegram-канала Kub Mash, Лесь попытался скрыться от силовиков на микроавтобусе, захватив с собой золото, замаскированное под железнодорожные костыли.

Глава района переплавил драгоценный металл и замаскировал его под железнодорожные костыли — специальные гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы.

При себе у него также были семь айфонов в упаковке, предварительно, приобретенных накануне.

В чем обвиняют Леся

Как следует из картотеки суда, региональная прокуратура подала иск к Лесю 26 сентября. Сейчас информация по делу временно недоступна.

Истцами выступают Минфин России, Федеральное казначейство и Федеральная служба судебных приставов.

В конце сентября силовики провели проверку в отношении главы Крымского района, подробностей в правоохранительных органах не раскрыли.

По данным канала Mash, Лесь незаконно переоформил на родственников и знакомых 109 государственных участков. Общая стоимость этих объектов недвижимости составляет 2 млрд рублей.

Впоследствии участки использовались для строительства торговых и офисных центров, а также кафе и ресторанов.

У ряда родственников и друзей Леся прошли обыски. Ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

Около года назад СМИ писали, что главу Крымского района вызывали в Следственный комитет. Сам он эту информацию опровергал. «Уважаемые жители Крымского района, пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации! Информация, которую сейчас рассылают, — ложная. Нахожусь в отпуске: не арестован, не под домашним арестом», – говорилось в его посте в Telegram.

Сергей Лесь стал главой Крымского района в июне 2017 года. С 2014 по 2017 год он был заместителем, а затем первым замглавы муниципалитета. До этого он занимал различные должности на предприятиях «Рембытмашприбор», фирме «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом».

В 2021 году чиновника наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».

