На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о росте цен на продукты в 2026 году

Депутат Арефьев: в 2026 году из-за дефицита бюджета россиян ждет инфляция в 10%
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В связи с отсутствием в федеральном бюджете около 5 трлн рублей россиянам следует ожидать новые налоги и рост цен на продукты в 2026 году. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает RTVI.

«Сейчас в бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому дали указание всем службам искать деньги», — сказал он.

По словам депутата, все инициативы в России при таком сценарии «ложатся на кошелек» граждан, поэтому будут введены дополнительные платежи.

Арефьев добавил, что в следующем году налог на добавленную стоимость планируется повысить с 20% до 22%. На этом фоне можно прогнозировать рост инфляции до показателей не менее чем 8%.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что снижение или повышение НДС обычно мало влияет на розничные цены, что неоднократно подтверждалось на практике. По его словам, предстоящий рост на 2% также вряд ли сильно отразится на стоимости продуктов – вероятнее всего, изменения будут неощутимы.

Напомним, Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист призвал россиян смириться с повышением НДС в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами