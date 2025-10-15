Россиян предупредили о росте цен на продукты в 2026 году

Депутат Арефьев: в 2026 году из-за дефицита бюджета россиян ждет инфляция в 10%

В связи с отсутствием в федеральном бюджете около 5 трлн рублей россиянам следует ожидать новые налоги и рост цен на продукты в 2026 году. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает RTVI.

«Сейчас в бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому дали указание всем службам искать деньги», — сказал он.

По словам депутата, все инициативы в России при таком сценарии «ложатся на кошелек» граждан, поэтому будут введены дополнительные платежи.

Арефьев добавил, что в следующем году налог на добавленную стоимость планируется повысить с 20% до 22%. На этом фоне можно прогнозировать рост инфляции до показателей не менее чем 8%.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что снижение или повышение НДС обычно мало влияет на розничные цены, что неоднократно подтверждалось на практике. По его словам, предстоящий рост на 2% также вряд ли сильно отразится на стоимости продуктов – вероятнее всего, изменения будут неощутимы.

Напомним, Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист призвал россиян смириться с повышением НДС в 2026 году.