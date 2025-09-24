Для усиления защиты и обороны. Минфин объявил о новых налоговых изменениях

Минфин внес в правительство проект бюджета на три года и предложил повысить НДС

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Для увеличения доходов бюджета на 2026–2028 годы Минфин предложил семь налоговых изменений. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.

В список изменений вошли:

повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% для большинства товаров и услуг;



для большинства товаров и услуг; сохранение льготной ставки НДС 10% для социально значимых категорий: продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, детских товаров;



введение федерального налога на игорный бизнес — 5% от суммы ставок игроков, плюс налог на прибыль по общей ставке;



продажу долей госпредприятий, в первую очередь тех, что перешли в доход государства по решениям судов, при этом контрольные пакеты стратегически значимых компаний останутся у государства;



снижение порога уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей, что должно сократить практику дробления бизнеса и увеличить число плательщиков налога;



завершение действия льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса и IT-компаний, введенных во время пандемии; льготы для приоритетных отраслей сохраняются, а для IT будут скорректированы, но не отменены;



введение авансового НДС для импортеров — обязательный платеж до ввоза товаров, чтобы пресечь схемы «серого» импорта.

О возможном повышении НДС сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Reuters писало, что правительство России рассматривает возможность повышения налогов в стране. Собеседники агентства уточнили, что самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость. Так, в прошлом году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет.

В министерстве подчеркнули, что планируемые изменения в Налоговый кодекс направлены в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности России . В ведомстве также пояснили, каких еще целей нужно достичь за счет нововведений.

Так, новый налог на игорный бизнес, по замыслу ведомства, позволит учитывать не только обороты, но и фактическую прибыль компаний и сделает деятельность игорного бизнеса более прозрачной. Это особенно важно для отрасли, где при высоких оборотах налоговая отдача традиционно остается низкой, уточнили в Минфине.

Снижение порога уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей направлено на борьбу со схемами дробления бизнеса, когда компании искусственно делят обороты, чтобы оставаться на льготном режиме. Снижение порога позволит эффективнее пресекать такие практики и обеспечит для растущих предприятий более плавный переход к общему режиму налогообложения, уверены в Минфине.

«Одновременно планируется пересмотр льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Для ряда сфер, включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых, вводятся общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше нее.

Для приоритетных отраслей (обработка, транспорт, электроника и другие) пониженные тарифы сохранятся. Льготы для МСП были введены в период пандемии для поддержки занятости, но, по данным правительства, свою задачу они уже выполнили: в секторе наблюдается устойчивая положительная динамика», — подчеркнули в министерстве.

С 1 января 2026 года у российских работодателей также появится обязанность начислять страховые взносы с выплат руководителям, исходя из величины не менее одного МРОТ. Это должно закрыть распространенную схему с «нулевыми» зарплатами и снизить объем «серых» выплат через фирмы-однодневки.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% может обеспечить федеральному бюджету более 1 трлн рублей дополнительных доходов , заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По его оценке, мера даст 1–1,2 трлн рублей устойчивого источника для финансирования постоянных расходов.

«Это не самый популярный, но быстрый и действенный инструмент. Он вызовет разовый рост цен, а адаптация экономики займtт около двух кварталов. В 2019 году вклад повышения НДС в инфляцию составил около 1 п.п. Сейчас для ее сдерживания Центробанк, вероятно, будет медленнее снижать ключевую ставку и возьмет паузу в начале 2026 года», — отметил эксперт.

Федоров подчеркнул, что решение о повышении НДС выглядит рациональным и с политической точки зрения:

«Поднимать НДФЛ второй год подряд общество восприняло бы болезненнее. К тому же доля состоятельных граждан в России невелика, и за счет прогрессивной шкалы собрать 1 трлн рублей доходов было бы невозможно», — пояснил экономист.

По его словам, российская налоговая система традиционно делает ставку на косвенное налогообложение: рост цен воспринимается привычнее, чем сокращение располагаемых доходов из-за прямого повышения налогов. При этом, добавил он, именно повышение НДФЛ теоретически имело бы больший дезинфляционный эффект — изъятие доходов снижает совокупный спрос.

«В условиях, когда бюджет уже взял на себя обязательства на 27 трлн рублей, снижение инфляции и ключевой ставки существенно облегчило бы долговую нагрузку, особенно при дефиците «длинных» денег в экономике», — заключил Федоров.

Как изменения повлияют на цены

По расчетам Минфина, повышение НДС добавит к инфляции около 1,3%. В ведомстве отмечают, что рост цен будет умеренным и ограниченным: за счет сопутствующих мер инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 6,8% год к году, а далее должна снижаться.

Последний раз ставка НДС повышалась в 2019 году — тогда рост с 18% до 20% привел к увеличению инфляции примерно на 0,6 процентного пункта, по оценке Банка России. В Минфине подчеркнули, что нынешнее повышение более масштабное, но сопутствующие меры сгладят эффект для потребителей.

При этом ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров . К ним относятся, например: продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей.

Повышение НДС может добавить к годовой инфляции в России около 1 процентного пункта , заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 15 сентября достигла 8,02%. Если бы планирующиеся изменения вводились прямо сейчас, то ее уровень повысился бы до 9,02%, согласно оценке.

По его словам, рост фискальной нагрузки неизбежно ведет к сокращению спроса.

«Однако производители и ритейлеры, столкнувшиеся с ростом издержек, будут вынуждены повышать цены. Дополнительный эффект — замедление снижения ключевой ставки. Не исключено, что скачок цен заставит регулятора взять паузу в ее снижении. В целом повышение НДС отодвинет нормализацию денежно-кредитной политики и переход экономики к сбалансированному росту. При принятии проекта бюджета и поправок курс рубля может оставаться более устойчивым: за счет сдержанного сценария по ключевой ставке доллар до конца года будет стоить 86–87 рублей, а не превышать отметку в 90 рублей», — отметил Бахтин.

Социальные и бюджетные приоритеты

Поправки к бюджету-2025 предполагают дополнительные расходы на социальные программы: семейную ипотеку, уход за пожилыми и инвалидами, поддержку сельхозпроизводителей и ремонт дорог.

Проект бюджета на 2026–2028 годы закрепляет три приоритета: выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития.

Детский бюджет

В социальной сфере ключевым элементом станет «детский бюджет», который превысит 10 трлн рублей. С 2026 года вводится ежегодная семейная выплата в виде возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Дополнительно более 1 трлн рублей будет направлено на здравоохранение за шесть лет, а еще 900 млрд — на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Деньги на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме.

Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы закрепляет приоритетное финансирование образовательной инфраструктуры. В документе предусмотрено свыше 500 млрд рублей на строительство и ремонт детских садов, школ, университетских общежитий и кампусов.

Так, более 50 млрд рублей направят на капитальный ремонт детских садов, еще 26 млрд — на строительство новых дошкольных учреждений. На ремонт школ в течение трех лет предусмотрено свыше 290 млрд рублей, а почти 110 млрд выделят на возведение 150 новых школ к 2030 году. Отдельное внимание уделено высшему образованию. На ремонт студенческих общежитий планируется свыше 70 млрд рублей, а к 2030 году власти рассчитывают построить 25 университетских кампусов. К 2036-му их число должно превысить 40.

Оборона

Отдельный блок касается обороны. Запланированные ресурсы должны обеспечить защиту городов и инфраструктуры, нарастить силы ПВО и антидроновые комплексы, модернизировать оборонно-промышленные предприятия. Как сообщили в Минфине, расходы на безопасность и оснащение армии необходимы для предотвращения угроз и достижения скорейшей победы.

Нацпроекты

Национальные проекты станут еще одним приоритетом. В ближайшие шесть лет их финансирование превысит 41 трлн рублей — в 2,6 раза больше, чем в предыдущий аналогичный период. Особое внимание уделяется технологическому развитию: станкостроению, беспилотным авиационным системам, промышленной робототехнике и автоматизации производства.

Запланированы значительные вложения в дороги, общественный транспорт, коммунальную инфраструктуру, обновление сельских территорий и ликвидацию аварийного жилья.

Ипотека

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы сохранен приоритет поддержки семей с детьми через льготные ипотечные программы. На эти цели предусмотрено около 1,8 трлн рублей. Помимо этого, Минфин предложил уже в 2025 году дополнительно направить свыше 230 млрд рублей на продление и расширение действующих ипотечных льгот. Решение должно обеспечить доступность кредитования для семей и сгладить рост нагрузки на рынок жилья.