В Госдуме раскрыли, как повышение НДС изменит цены на продукты

Депутат Кирьянов: рост НДС на 2% мало отразится на розничных ценах на продукты
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Снижение или повышение НДС обычно мало влияет на розничные цены, что неоднократно подтверждалось на практике. Предстоящий рост на 2% также вряд ли сильно отразится на стоимости продуктов – вероятнее всего, изменения будут неощутимы, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат заверил, что пересмотр НДС в сторону роста точно не приведет к резкому росту цен, а все колебания будут незначительны, как это уже наблюдалось в прошлом. Он напомнил, что на важные продукты НДС останется льготным и не превысит 10%, а что касается вклада изменений в инфляцию, то, по данным Минэкономразвития, этот показатель будет на уровне 1,3%.

«Инфляционные процессы в среднем размазаны ровным слоем, но на продуктовую корзину это влияет меньше, то есть инфляция на продуктовую корзину больше влияет, — пояснил Кирьянов. — Я думаю, мы это в жизни не очень ощутим».

Он назвал решение о повышении НДС гуманным, подчеркнув, что косвенные налоги приносят значительные доходы в бюджет, но при этом в расходах домохозяйств обычно малозаметны.

Напомним, Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист призвал россиян смириться с повышением НДС в 2026 году.

