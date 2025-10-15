Профессор предупредил об опасности искусственных подсластителей

Искусственные подсластители, которые добавляют в том числе в диетические напитки и сладости без сахара, могут негативно влиять на состав кишечной микрофлоры, что ухудшает гликемический контроль — нормализацию уровня глюкозы в крови. Об этом kp.ru рассказал ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Он отметил, что сладкий вкус без калорий может обманывать мозг, который ждет глюкозу и не получает ее. На фоне этого в организме включаются защитные механизмы, что в будущем грозит развитием сахарного диабета, ожирения и проблем с сосудами.

«В ответ мозг включает системную нечувствительность к инсулину, чтобы повысить уровень сахара в крови и добыть заветную глюкозу», — уточнил Москалев.

По его словам, из-за подсластителей чрезмерно стимулируются рецепторы сладкого, что сбивает гормональный баланс, отвечающий за чувство сытости и аппетит, ускоряет образование жировых клеток и ухудшает кровоснабжение мозга.

Инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко до этого говорила, что сахарозаменители могут помочь пациентам с сахарным диабетом, а также желающим сбросить вес, потому что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы. По ее словам, подсластители медленно усваиваются организмом и не вызывают резких скачков инсулина.

