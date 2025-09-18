Россиянам рассказали, когда стоит заменить сахар на подсластители

Сахарозаменители могут помочь пациентам с сахарным диабетом, а также желающим сбросить вес, потому что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы. Об этом «Пятому каналу» рассказала инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко.

По ее словам, подсластители медленно усваиваются организмом и не вызывают резких скачков инсулина. Кроме того, они способны уменьшить риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

«Некоторые исследования показывают, что сниженная калорийность и высокая сладость стимулируют чувство голода из-за той самой недополученной энергии. Другие, напротив, отмечают наступление ранней стадии насыщения ввиду поступления достаточной порции сладости. Все сахарозаменители ведут себя по-разному», — добавила Величко.

Правильно выбранные подсластители могут добавить пользы ежедневному рациону, заключила она.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что не все подсластители одинаково полезны и безопасны для здоровья. Так, например, сорбит и ксилит могут спровоцировать диарею, аспартам — оказать негативное влияние на печень и почки, цикломаты — навредить беременным женщинам.

Ранее ученые предупредили о вреде подсластителей для мозга.