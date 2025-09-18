На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда стоит заменить сахар на подсластители

Технолог Величко: при похудении стоит заменить сахар на подсластители
true
true
true
close
Christian Ohde/Global Look Press

Сахарозаменители могут помочь пациентам с сахарным диабетом, а также желающим сбросить вес, потому что обычный рафинированный сахар вызывает отложение жира и влияет на работу иммунной системы. Об этом «Пятому каналу» рассказала инженер-технолог кондитерского производства Татьяна Величко.

По ее словам, подсластители медленно усваиваются организмом и не вызывают резких скачков инсулина. Кроме того, они способны уменьшить риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

«Некоторые исследования показывают, что сниженная калорийность и высокая сладость стимулируют чувство голода из-за той самой недополученной энергии. Другие, напротив, отмечают наступление ранней стадии насыщения ввиду поступления достаточной порции сладости. Все сахарозаменители ведут себя по-разному», — добавила Величко.

Правильно выбранные подсластители могут добавить пользы ежедневному рациону, заключила она.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что не все подсластители одинаково полезны и безопасны для здоровья. Так, например, сорбит и ксилит могут спровоцировать диарею, аспартам — оказать негативное влияние на печень и почки, цикломаты — навредить беременным женщинам.

Ранее ученые предупредили о вреде подсластителей для мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами