Назван неожиданный способ лечения облысения

AHM: подсластитель из стевии помог улучшить средство от облысения
Christian Ohde/Global Look Press

Международная команда ученых нашла способ повысить эффективность миноксидила — основного препарата, применяемого для лечения андрогенетической алопеции, или облысения по мужскому и женскому типу. Оказалось, что природный подсластитель стевиозид, получаемый из растения стевия, улучшает проникновение миноксидила через кожу и усиливает его действие. Работа опубликована в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

Миноксидил в виде спреев и растворов широко используется для стимуляции роста волос, однако его плохая растворимость и низкая проницаемость через кожу ограничивают эффективность терапии. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали растворяющийся пластырь, содержащий комбинацию миноксидила и стевиозида.

В эксперименте на мышиной модели облысения такой пластырь стимулировал переход волосяных фолликулов в активную фазу роста, что привело к появлению новых волос.

«Использование стевиозида для улучшения доставки миноксидила — это перспективный шаг к созданию более эффективных и при этом природных средств от выпадения волос, которые могут помочь миллионам людей по всему миру», — отметил соавтор исследования, профессор Лифэн Кан из Сиднейского университета.

Ранее врачи призвали ограничить количество мяса в рационе.

