В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ

La Republica: в Эквадоре произошел мощный взрыв перед ТЦ Mall del Sol
true
true
true
close
Pablo Villacís/X

В Эквадоре произошел мощный взрыв перед торговым центром Mall del Sol в Гуаякиле. Об этом пишет La Republica.

В результате инцидента пострадали трое человек, один из которых не выжил. Двое раненых — таксисты.

Взрывной волной был поврежден фасад ТЦ и припаркованные машины, а также расположенные поблизости здания, среди которых офисы компаний, в которые вкладывает средства семья президента Эквадора Даниэля Нобоа. На место происшествия прибыли саперы и полицейские, близлежащий район был оцеплен.

Предполагается, что причиной взрыва стала установка мины под один из автомобилей, однако правоохранители пока не могут подтвердить эту версию на 100%.

8 октября неизвестные атаковали кортеж президента Эквадора Нобоа. Администрация президента сообщила о нападении без упоминания стрельбы. Там рассказали, что кортеж был атакован, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений и сдачи в эксплуатацию систем канализации.

Ранее в Эквадоре ограничили свободу собраний из-за протестов.

