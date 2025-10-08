На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестные открыли огонь по кортежу президента Эквадора

В Эквадоре обстреляли кортеж президента Нобоа
680radioatalaya/X

Неизвестные обстреляли кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа в кантоне Каньяр. Об этом сообщил радиоканал Radio Atalaya в соцсети Х.

«Кортеж президента Даниэля Нобоа подвергся нападению в кантоне Каньяр. Выстрелы были направлены в автомобили, в которых ехал премьер-министр и другие правительственные чиновники», — говорится в сообщении.

Радиоканал также опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой запечатлены, предположительно, следы от пуль на автомобиле.

Администрация президента сообщила о нападении без упоминания стрельбы. Там рассказали, что кортеж был атакован, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений и сдачи в эксплуатацию систем канализации.

В администрации считают, что атака была совершена по приказу радикальных группировок. Ответственных за нападение обещают привлечь к наказанию по статьям о терроризме и покушении.

В сентябре в Эквадоре прошли забастовки из-за отмены субсидий на топливо.

Ранее бывшему вице-президенту Эквадора вынесли приговор за хищение из бюджета.

