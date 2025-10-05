На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эквадоре ограничили свободу собраний из-за протестов

Власти Эквадора ограничили свободу собраний в 10 провинциях на фоне протестов
Dolores Ochoa/AP

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ограничил право на проведение собраний в десяти провинциях страны в связи с протестами, вызванными ростом цен на дизельное топливо. Об этом пишет ТАСС.

Приостановлено действие свободы собраний в провинциях Пичинча, Котопахи, Тунгурауа, Чимборасо, Боливар, Каньяр, Асуай, Орельяна, Сукумбиос и Пастаса.

Указ предоставляет военным и полицейским силам право «предотвращать и разгонять собрания в общественных местах», если они сочтут это необходимым. Помимо этого, во всех вышеупомянутых провинциях вводится режим чрезвычайного положения из-за «блокировок и насильственных действий», нарушающих общественный порядок и создающих ситуации, угрожающие безопасности граждан, а также нарушающие их права на жизнь, свободное передвижение и труд.

Протестные акции, сопровождающиеся перекрытием дорог, начались в Эквадоре после того, как 12 сентября президент подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо. Это привело к увеличению стоимости дизельного топлива с $1,8 до $2,8 за галлон.

Ранее кортеж президента Эквадора подвергся нападению.

