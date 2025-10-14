Решение суда по делу Момотова вступит в силу незамедлительно

Решение по делу экс-судьи Верховного суда Российской Федерации Виктора Момотова вступит в силу незамедлительно. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение суда о передаче в собственность РФ имущества Момотова и иных ответчиков считается вступившим в силу сразу после его оглашения», — сказала судья.

Агентство добавляет, что защита бывшего судьи обсудит с ним вопрос обжалования решения.

Заседание проходило в Останкинском суде Москвы. Суд принял решение изъял имущество Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей.

Момотов во время заседания заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве за годы своей службы.

До этого Марченко рассказал, что экс-судья ВС помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн. По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. Однако позже Момотов приехал на слушание. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кому покровительствовал экс-судья Момотов.