Бизнесмен Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении вопроса за 30 млн

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов якобы помог предпринимателю Андрею Марченко в решении земельного конфликта за сумму 30 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Администрация Краснодарского края отобрала участок, который мне передал безвозмездно его собственнику за долги. Якобы она была в аренде на 59 лет. Администрация сказала мне обратиться в суд, если что -то не устраивает. Я обратился к Момотову , тот сказал, что у меня все будет нормально. В итоге мне <...> выплатили 100 миллионов рублей», — сказал Марченко.

По его словам, из этой суммы 30 млн он отдал Момотову в качестве благодарности.

Сам бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы Останкинского суда писал, что Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Кроме того, сообщалось, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

В конце сентября московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей.

Ранее Момотов попросил о мировом соглашении по делу об изъятии его имущества.