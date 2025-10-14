Экс-судья Верховного суда заявил, что не смог купить квартиру в Москве за годы службы

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов во время заседания заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве за годы своей службы. Об этом сообщает ТАСС.

«За все годы работы судьей я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина», — сказал Момотов.

До этого Марченко заявил, что экс-судья ВС Момотов помог ему в решении земельного конфликта за 30 млн. По данным Генпрокуратуры, Момотов был причастен к незаконному созданию сети отелей Marton без разрешительной документации и с множеством нарушений. Предполагается, что сеть отелей использовалась для организации проституции.

10 октября бывший судья не прибыл в Останкинский суд Москвы на заседание, в ходе которого рассматривается иск об изъятии его имущества. Сторона его защиты заявила, что он госпитализирован. На предыдущих двух судебных заседаниях Момотов присутствовал. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

