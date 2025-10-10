Закрытые вечеринки ФСБ и сумки с наличными: новые подробности иска к бывшему верховному судье Момотову

Встречи в бане с «серьезными людьми», личная охрана даже в зоне боевых действий, сумки с наличными — это не сюжет из 90-х, а новые подробности, озвученные в ходе рассмотрения антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства якобы принадлежащие ему активы на сумму более 9 млрд рублей. Сам судья оказался в больнице, а его предполагаемый компаньон за решеткой, оба все отрицают. Что рассказали в суде тайные информаторы — в материале «Газеты.Ru».

«Колхозы не собирал, друзей не приглашал, скромно жил»

Новое заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову начинается уже привычно — журналисты заранее подстерегают его с камерами у входа в Останкинский районный суд Москвы, но безрезультатно. Прошлые разы Момотов исправно лично посещал суд, однако упорно избегал внимания прессы.

Сегодня главного героя в зале не видно. Его адвокат неожиданно объявляет, что Момотов в больнице . Защита просит отложить заседание хотя бы на неделю, чтобы ответчик смог «восстановить здоровье». Однако прокуратура возражает: свое мнение высказать он успел, и пока иск можно рассматривать дальше. На предыдущем заседании, всего два дня назад, экс-судья отверг все претензии и назвал происходящее «ударом по здоровью».

«Просто перечеркнута моя жизнь», — жаловался Момотов.

Судья Ольга Евтеева (Лукьянова) отказывается отложить заседание, так как по видеосвязи в нем впервые участвуют из краснодарского СИЗО другие ответчики. Это бизнесмен Андрей Марченко, которого Генпрокуратура называет «краснодарским представителем криминалитета» , и его 29-летний сын, тоже предприниматель, Иван.

По версии надзорного ведомства, будучи судьей, Момотов незаконно помогал Марченко-старшему строить сеть отелей Marton, с которых сам получал прибыль (хотя судья, как действующий, так и в отставке, не может заниматься предпринимательской деятельностью). Кроме того, бывший член ВС «злостно не платил налоги в особо крупном размере», и суммарно вместе с партнером якобы задолжал государству 500 млн руб. Теперь Генпрокуратура требует отобрать у Момотова с Марченко их, предположительно незаконно нажитый, бизнес: почти 100 объектов недвижимости в семи регионах страны стоимостью более 9 млрд рублей.

«Возражаю, этот бизнес принадлежит мне. Я его создавал своими руками, своим потом, брал кредиты... Никакой там ни Момотов, ни Иванов, Сидоров, никто нам не принес [ничего] на блюдце с белой каемочкой», — горячится Марченко-старший, выступая по видеосвязи из Краснодара.

Бандиты и интим: как бывший судья Верховного суда «крышевал» проституцию в российских отелях Один из самых уважаемых судей России, радетель за гуманизацию правосудия — или тайный... 08 октября 16:31

Его речь из-за решетки длится почти десять минут . Попутно мужчина успевает рассказать, что знаком с Момотовым с начала 90-х. Они близко дружили, жили в Краснодаре «через улицу», Момотов стал крестным его сына, но в 2010-м ушел в Верховный суд. После чего переехал в Москву, почти перестал общаться с прежними знакомыми и якобы не занимался бизнесом.

«Да, естественно, Виктор Викторович [Момотов] давал какие-то советы, но это, возможно, дружески. Ну как правильно поступить, потому что он старший товарищ (Момотову сейчас 64 года, а его другу Марченко — 54)... Вообще сам по себе Виктор Викторович человек не очень открытый, потому он не собирал там какие-то колхозы, друзей не приглашал... Скромно жил... Момотов мне ничем не помогал, это не тот человек, что вообще кому-то чем-то помогает», — описывает отельер.

В заключение Марченко просит не отбирать у его семьи активы, потому что «мы нормальные люди», которые хотят «только добра нашей стране», создают рабочие места и занимаются благотворительностью, а государство — «самый плохой менеджер». Вдобавок, предприниматель скоро хочет жениться, и его будущая супруга беременна.

«Мы просто работали... Мы люди верующие, мы верим в Бога. То, что мы сейчас говорим, это все правда», — резюмирует Марченко.

При этом сам он с сентября 2025-го под арестом. По данным СМИ, мужчину подозревают в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, даче взятки и даже дезертирстве — еще осенью 2023-го отельер успел подписать контракт о службе на СВО и получить положенные выплаты, но, по версии военного следствия, служил только «на бумаге».

Почти сразу с Марченко-старшим в СИЗО оказался и его сын, обвиняемый в мошенничестве и «отмыве» денег (в суде последний практически не выступает, ограничиваясь ответами на прямые вопросы).

Ездил на СВО с личной охраной

После эмоциональной речи бизнесмена прокуратура вызывает трех секретных свидетелей , бывших сотрудников Марченко. Они выступают по аудиосвязи с измененными голосами и рисуют совершенно другую картину российского юга. Например, закрытые вечеринки в саунах и отелях Марченко с «серьезными людьми»: региональными судьями, сотрудниками МВД и ФСБ. Для конспирации на таких встречах отключалось видеонаблюдение и удалялись посторонние. Нужным гостям по указаниям Марченко предоставляли алкоголь и все необходимое бесплатно.

Сам Момотов не был частым завсегдатаем на подобных встречах, однако между собой все знали и открыто обсуждали, что «Виктор Викторович» помогает «все нормально решить» через суды, как утверждают свидетели. Марченко же не особо скрывал свои связи, наоборот, любил «прихвастнуть знакомыми», благодаря которым ему «ничего не будет», в том числе «тяжелой артиллерией» в виде Момотова.

Более того, именно Момотов, по утверждениям информаторов, помог старому другу Марченко фиктивно поучаствовать в СВО.

«Момотов познакомил Марченко с кем-то через Чечню, кто уже устроил его на СВО, помог получить бумагу, в которой указывалось, что он перевозит гуманитарные грузы в зону СВО», — подчеркивает свидетель.

Фамилия Момотова пропала из списка членов президиума Совета судей РФ Бывший судья Верховного суда России перестал фигурировать в списке членов президиума Совета судей РФ... 09 октября 03:44

Во время «службы» бизнесмен вел обычную жизнь в Краснодаре, иногда выезжая в зону боевых действий вместе с личной охраной. С последней предприниматель в принципе не расставался, она «оказывала силовое воздействие» на тех, кто задолжал ему или просто имел не устраивающее его мнение, утверждают информаторы.

В процессе выступлений быстро выясняется и то, почему бывшие сотрудники согласились дать показания на своего недавнего начальника и его знакомых.

«Его подавление просто нормальный человек не может вынести... Постоянно унижал... Постоянно на нас орал... На ровном месте мог оштрафовать тебя на 10-20 тысяч», — рассказывает один из свидетелей про Марченко.

Озвучиваются нечестные методы ведения бизнеса в сети Marton. Как уточняют экс-сотрудники, Марченко дробил бизнес, заставлял своих менеджеров открывать на себя ИП, уходил от налогов.

«Отвозил наличными домой»

Подчеркивая свою непричастность, сам Марченко в какой-то момент признает в суде, что все-таки имел дела с Момотовым. С его слов, они напополам купили два участка под бизнес, в Краснодаре и в Ростове, свою долю Момотов переоформил на мать, но получал прибыль.

«Примерно раз в месяц завозил я его [часть] ему домой наличными... В среднем 100-200-300 тысяч», — откровенно описывает отельер.

Также неожиданно Марченко вспоминает, как однажды старый знакомый действительно помог ему с иском. По его словам, он попросил «Виктора Викторовича» помочь «вернуть землю», и тот ответил, что «все будет хорошо».

«Ее незаконно забрали. Я обратился к Виктору Викторовичу, попросил помочь, он сказал, что все будет хорошо, потом мы присмотрели земельку, назначили экспертизу, она насчитала 100 млн с лишним, нам выплатили деньги, я получил их и 30 млн отдал Виктору Викторовичу в благодарность», — резюмирует предприниматель.

Государственное обвинение со своей стороны также демонстрирует в суде фотографии совместного отдыха Марченко и Момотова в бытность последнего судьей Верховного суда и материалы доследственной проверки гостиниц Marton.

«Это то, о чем мы ранее заявляли... относительно использования сети Marton для занятия проституцией, и различного рода еще антисоциальные факты», — уточняет прокурор.

«Сеть отеля Marton никогда не занималась интимными услугами, не знаю, что вы там приобщаете... Мы занимались немножко другими делами, а не проституцией»,

— взрывается услышавший это Марченко.

Судья соглашается приобщить эти материалы, но от оценки материалов и услышанного сегодня пока воздерживается. Впереди дальнейшие разбирательства и, возможно, новые подробности запутанной истории.

Следующее заседание по иску к экс-судье назначено на 14 октября.