На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый подтвердил опасения США по поводу страшного землетрясения

Физик Жигалин: разрушительное землетрясение в США действительно возможно
true
true
close
Depositphotos

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Александр Жигалин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал опасения США по поводу возможной катастрофы, вызванной землетрясениями на нескольких разломах. По мнению ученого, основания для беспокойства действительно есть, поскольку на участке Тихого океана в районе Калифорнии и Флориды хребет проходит сверху вниз.

Он также напомнил, что этот регион входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — зону повышенной сейсмической активности.

При этом, по его словам, ситуация контролируема, так как за разломами ведется постоянное наблюдение. Таким образом, точную дату возможной катастрофы назвать невозможно, однако не исключено, что сценарий может быть самым пессимистичным, заключил эксперт.

Как пишет газета The New York Times, Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас и Каскадия. Уточняется, что зона субдукции Каскадия простирается от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии. В данном регионе океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки.

В этом контексте СМИ напоминают о прогнозах бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который говорил о возможных бедствиях в США.

Ранее жители Северных Курил почувствовали землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами