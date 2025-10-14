Ученый подтвердил опасения США по поводу страшного землетрясения

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Александр Жигалин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал опасения США по поводу возможной катастрофы, вызванной землетрясениями на нескольких разломах. По мнению ученого, основания для беспокойства действительно есть, поскольку на участке Тихого океана в районе Калифорнии и Флориды хребет проходит сверху вниз.

Он также напомнил, что этот регион входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — зону повышенной сейсмической активности.

При этом, по его словам, ситуация контролируема, так как за разломами ведется постоянное наблюдение. Таким образом, точную дату возможной катастрофы назвать невозможно, однако не исключено, что сценарий может быть самым пессимистичным, заключил эксперт.

Как пишет газета The New York Times, Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас и Каскадия. Уточняется, что зона субдукции Каскадия простирается от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии. В данном регионе океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки.

В этом контексте СМИ напоминают о прогнозах бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который говорил о возможных бедствиях в США.

Ранее жители Северных Курил почувствовали землетрясение.