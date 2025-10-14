На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о возможности катастрофы в США, о которой говорил Жириновский

NYT: США может ждать катастрофа, о которой говорил Жириновский
true
true
true
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезнейшей катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас и Каскадия. Об этом пишет газета The New York Times.

«Среди тектонических кошмаров мира гигантское землетрясение в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма угрожающе. Но севернее другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия — дает еще больше поводов для беспокойства специалистам по ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в сообщении издания.

Как поясняется, зона субдукции Каскадия простирается от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии. В этом регионе океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки.

В материале говорится, что землетрясения в Каскадии в недавнем геологическом прошлом также спровоцировали землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас.

При этом ученые, изучающие землетрясения, предполагают, что судьба этих двух разломов может быть взаимосвязана.

В США существует угроза крупнейшей катастрофы, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас и Каскадия, пишет NYT.

В таком контексте телеканал 360.ru напомнил о прогнозах бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который говорил о возможных бедствиях в США.

«Можно создавать сегодня искусственные землетрясения. Все землетрясения и связанные с этим наводнения — все это можно делать искусственно», — напоминает телеканал слова Жириновского.

Последнее крупное землетрясение в Калифорнии произошло более 100 лет назад, в 1906 году. Эпицентр находился рядом с Сан-Франциско, магнитуда составила около 8, жертвами стали от 700 до 3 тыс. человек, половина из 400 тыс. жителей города осталась без крова. Сдвиг грунта затронул территорию длиной около 500 км на севере разлома, включая район Мендосино.

Ранее на Филиппинах провели эвакуацию населения после землетрясения.

