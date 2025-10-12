Жители Северных Курил почувствовали землетрясение

У побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила РИА Новости глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение было зафиксировано в ночь на 12 октября. Эпицентр располагался в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Там можно было почувствовать подземный толчок силой до 4-5 баллов. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 30 км.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

