В России назвали отрасли с самым острым кадровым дефицитом

SuperJob: проблема кадрового голода острее всего в медицине и строительстве
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее сложная ситуация с нехваткой кадров в настоящий момент наблюдается в медицине и строительстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob.

По данным исследований, о дефиците кадров в России говорят 78% опрошенных. В 2024 году данный показатель был на уровне 81%, а в 2023 — 86%. Отмечается, что дефицит кадров наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), в сферах продаж и услуг (по 80%) и логистики (79%).

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что не поддерживает инициативу о введении налога на тунеядство.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что вероятность возвращения в России закона о тунеядстве в настоящее время низкая. Он считает, что обсуждаемый закон о тунеядстве заведомо неэффективен. Он сослался на данные Росстата, по которым в декабре 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это исторически минимальный показатель.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата фармацевтов резко выросла.

