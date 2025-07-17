Депутат оценил вероятность принятия в России закона о тунеядстве

Вероятность возвращения в России закона о тунеядства в настоящее время низкая, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. Он считает, что обсуждаемый закон о тунеядстве заведомо неэффективен.

«Главным образом, вероятность принятия в России закона о тунеядстве низкая из-за ситуации на рынке труда. Статистика указывает на явный дефицит рабочих мест в отдельных субъектах, особенно в малых населенных пунктах. В советский период закон о тунеядстве имел и обратный эффект: чтобы избежать наказания, люди устраивались на работу фиктивно. Это способствовало развитию теневого сектора экономики», — пояснил Никитин.

Он сослался на данные Росстата, по которым в декабре 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это исторически минимальный показатель. Однако в отдельных регионах наблюдаются серьезные диспропорции, уточнил Никитин. Он привел статистику РИА Новости от 10 марта 2025 года, согласно которым в Ингушетии уровень безработицы достиг 25,5%, в Дагестане — 11,5%. В открытых данных портала «Работа в России» на июнь 2025 года в Ингушетии зарегистрировано около 1,2 тыс. актуальных вакансий при официально зарегистрированных безработных свыше 20 тыс. человек.

Никитин привел пример из современной практики: в Белоруссии так называемый «декрет о тунеядцах» был введен в 2015 году. Формально он предполагал уплату сбора в размере около €170 в год для граждан, официально не трудоустроенных. В 2017 году декрет вызвал массовые протесты, после чего его действие приостановили, подчеркнул депутат.

«Важно создавать реальные стимулы для людей работать официально. Повышение минимального размера оплаты труда — одна из таких возможностей. С 2025 года МРОТ уже увеличен до 48% от медианной зарплаты. Уверен, что возможен рост до 35 тыс. рублей уже к 2028 году. Оплата труда должна быть справедливой», — заключил Никитин.

Обсуждения о возврате закона об ответственности за тунеядство в современной России начались в середине 2010‑х годов. В июле 2025 года появились публикации о том, что «в России потребовали вернуть «закон о тунеядстве»», с заявлениями отдельных депутатов, например, из Петербурга, о необходимости вернуть престиж труда. Но официально в Госдуме заявили, что никаких обсуждений на федеральном уровне не ведется — зампредседатель комитета по труду Елена Цунаева прямо сообщила о отсутствии инициатив по возвращению закона, подчеркивая, что в сегодняшней России разные формы занятости (самозанятость, уход за детьми ) уже признаны.

Согласно опросу ВЦИОМ, мнения россиян о возможном введении закона о тунеядстве разделились почти поровну: 45% поддерживают такую меру, 46% выступают против. Большинство опрошенных (57%) относятся отрицательно к трудоспособным людям, которые сознательно отказываются от работы. Лишь 4% высказываются положительно. Это показывает, что в российском обществе нет единой позиции по этому вопросу.

Ранее в Госдуме оценили идею возродить «закон о тунеядстве».