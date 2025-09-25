На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средняя зарплата фармацевтов резко выросла

HeadHunter: средняя зарплата фармацевтов в РФ выросла на 16% за год
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средняя зарплата фармацевтов в России достигла 74,1 тыс. рублей в 2025 году, что на 10 тыс. рублей или 16% больше, чем в 2024-м. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню фармацевта 25 сентября.

Больше всего денег фармацевтам готовы платить в Москве (97,2 тыс. рублей), Московской области (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (93, 4 тыс.), Сахалинской (90 тыс.), Мурманской (78,6 тыс.) и Калужской областях (78,1 тыс.), Хабаровском крае (77,8 тыс. рублей) и Республике Саха (75 тыс. рублей).

С января по сентябрь 2025 года в России было открыто свыше 33 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Центральном федеральном округе (40% среди всех подобных вакансий по стране). Далее следуют Приволжский (17%), Сибирский (11%) и Северо-Западный федеральный округ (11%). Среди регионов-лидеров по числу вакансий в пятерку входят Москва (15% от общего числа), Московская область (12%), Санкт-Петербург (5%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (4%).

Чаще остальных работу в качестве фармацевта в 2025 году ищут соискатели с опытом три-шесть лет (чуть более 6 тыс. резюме), реже всего — кандидаты с опытом 12-15 лет (немногим менее 2 тыс.). Активнее всего это делают кандидаты в возрасте 19-30 лет (почти 15 тыс. резюме), реже всего ищут работу соискатели от 61 года и старше (0,4 тыс. резюме).

В большинстве вакансий среди навыков, которые работодатели хотят видеть у специалистов в области изготовления, исследования и продажи лекарств, указаны «навыки продажи», «фармакология», «фармация», «лекарственные препараты», «грамотная речь». Реже всего в вакансиях встречаются такие требования как «энтузиазм», «европейская фармакопея» и «презентабельный внешний вид».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что реальные зарплаты россиян в ближайшие три года вырастут на 10%.

