На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр труда высказался против идеи налога на тунеядство

Министр труда Котяков заявил, что не поддерживает налог на тунеядство
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК заявил, что не поддерживает инициативу о введении налога на тунеядство.

По словам министра, такая мера, по его мнению, не является эффективным инструментом регулирования занятости.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян также не одобряют введение подобного налога: 59% респондентов высказались против. При этом 45% участников исследования считают, что в стране необходимо установить ответственность для трудоспособных граждан, уклоняющихся от официального трудоустройства.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что вероятность возвращения в России закона о тунеядстве в настоящее время низкая. Он считает, что обсуждаемый закон о тунеядстве заведомо неэффективен. Он сослался на данные Росстата, по которым в декабре 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это исторически минимальный показатель.

Ранее Путин заявил о росте скрытой безработицы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами