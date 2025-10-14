В Сибири задержали наркопроизводителя, которого направляли с Украины

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Кемеровской области наркопроизводителя, который действовал под руководством кураторов с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина при поддержке украинского преступного сообщества создал в Кузбассе наркотическую лабораторию, на которой производился мефедрон.

Отмечается, что в ходе обыска следователи изъяли более 38,6 кг готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн прекурсоров, химический реактив и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.

29 июля РИА Новости сообщило, что двое жителей Свердловской области, осужденных Тульским областным судом на 16 и 17 лет колонии за организацию нарколаборатории в Тульской области, финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Лаборатория в Кимовском районе, действовавшая в рамках ОПГ и ликвидированная УФСБ по Тульской области в августе 2024 года, произвела свыше 173 кг запрещенных веществ. По данным источника, возглавлял группу скрывающийся за границей гражданин Украины. Финансовое расследование, включая анализ криптовалютных счетов, показало, что часть средств от продажи наркотиков организатор направлял на помощь спецслужбам и незаконным вооруженным формированиям Украины для деятельности против безопасности РФ.

Ранее в Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли.