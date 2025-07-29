Двое жителей Свердловской области, осужденных Тульским областным судом на 16 и 17 лет колонии за организацию нарколаборатории в Тульской области, финансировали ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Лаборатория в Кимовском районе, действовавшая в рамках ОПГ и ликвидированная УФСБ по Тульской области в августе 2024 года, произвела свыше 173 кг запрещенных веществ. По данным источника, возглавлял группу скрывающийся за границей гражданин Украины. Финансовое расследование, включая анализ криптовалютных счетов, показало, что часть средств от продажи наркотиков организатор направлял на помощь спецслужбам и незаконным вооруженным формированиям Украины для деятельности против безопасности РФ.

15 июля Генпрокуратура России подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей. Xасть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд и шла на финансирование подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и Вооруженных сил Украины.

Ранее москвичка поверила в «финансирование ВСУ» и отдала мошенникам более 47 млн рублей.