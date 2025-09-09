В Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли

В Калининградской области полиция обнаружила плантацию из 56 кустов конопли

В Славском районе Калининградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили на чердаке одного из домов плантацию из 56 кустов конопли, принадлежащую местному жителю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 54-летнего жителя поселка Заповедное задержали сотрудники МВД России «Советский» совместно с оперативными сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Калининградской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника в чердачном помещении оперативники обнаружили и изъяли 394,2 грамма марихуаны, которую он хранил с целью дальнейшего распространения», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД.

До этого в Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали отца новорожденных близнецов по подозрению в незаконном культивировании и хранении конопли.

Ранее в Ленобласти накрыли две мефедроновые нарколаборатории.