Прокурор попросила дать предпринимателю Портнягину пять лет колонии

Прокурор запросила 5 лет колонии Портнягину по делу об отмывании 64 млн рублей

Прокурор в прениях сторон запросила пять лет колонии для предпринимателя Дмитрия Портнягина по делу о легализации денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Портнягину Дмитрию Сергеевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 900 тысяч рублей», — заявила прокурор.

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению данного дела в апреле. На скамье подсудимых также находятся его супруга Екатерина и партнер Алексей Николаев.

Портнягина и Николаева обвинили в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем, жену предпринимателя — в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей.

Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 года колонии со штрафом в три миллиона рублей, а для Николаева – два года колонии.

Накануне сообщалось, что за последние две недели сумма задолженности предпринимателя перед Федеральной налоговой службой увеличилась на 3,3 млн рублей и теперь составляет около 803 млн рублей.

Ранее суд смягчил меру наказания блогеру Елене Блиновской.